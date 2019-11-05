شكرا لقرائتكم خبر عن وفد للكنيسة الإنجيلية الألمانية: نثمن جهود مرصد الأزهر فى تحصين الشباب من التطرف والان مع تفاصيل الخبر
وتفقَّد الوفد وحدات المرصد التى تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعرَّف على آلية عمل الباحثين في تفكيك الأفكار والشبهات التي تدخل من خلالها الجماعات الإرهابية إلى عقول الشباب، إضافة إلى المتابعة الحثيثة لأحوال المسلمين فى أرجاء العالم.
من جانبهم ثمَّن أعضاء وفد «الكنيسة الإنجيلية الألمانية»، جهودَ مرصد الأزهر في التصدي للجماعات المتطرفة، وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها، مشيدين بدور المرصد العالمى فى تعزيز السلم المجتمعى، وإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد للكنيسة الإنجيلية الألمانية: نثمن جهود مرصد الأزهر فى تحصين الشباب من التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.