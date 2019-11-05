شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ترشح 15 إماما لدورة حول تنمية المهارات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. سمير محمد صابر سليم دمياط 2. محمد عبدالستار عبدالرحمن البري الجيزة 3. عبدالله عادل الصاوي أحمد بدر الإسكندرية 4. على أحمد حسن سيد الوادي الجديد 5. محمد فكيه السيد سهيل كفر الشيخ 6. محمد محمد صدقي عبدالكريم الشرقية 7. وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة 8. عبدالمجيد أبوبكر عبدالمجيد أسيوط 9. فهمي أحمد فهمي عبدالعزيز المنيا المنيا 10. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط 11. أحمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة 12. محمد على محمد الشاذلي جنوب سيناء 13. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي الإسماعيلية 14. أشرف حربي عبدالفتاح شعبان القاهرة 15. حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة

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