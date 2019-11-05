شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة ومعلومات متكاملة بالمجمعات الصناعية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات تمكن من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة.

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وتساءل الرئيس، في مداخلة مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفي أمين خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس، الثلاثاء: «هل تقومون بتخزين المنتجات داخل المصنع؟»، فأجاب مدير جهاز المشروعات: «هناك تشوينات جاهزة في الداخل بالفعل، كما أن هناك تشوينا بكميات بسيطة لأغراض المعرض وإظهار التشغيلات الفنية».

وأكد السيسي ضرورة أن تكون مجمعات الرخام وأي منتجات، لها نظم ميكنة كاملة متواجدة في غرف التحكم، تحت إشراف مدير جهاز المشروعات، «ويجب متابعتها يوما بيوم بالمتر، مع ملاحظة ما تم توريده إلى المخازن، وما خرج من المنتجات، سواء كانت في المخازن الرئيسية للمصنع أو للأماكن الفرعية».

وأشار الرئيس إلى أهمية تأسيس حوكمة حقيقية في مصر تجابه أي فساد، «فلا يوجد أمامنا سوى الميكنة ونظم المعلومات التي تحيد أي خطأ مقصود أو غير مقصود»، متسائلا عن موعد انتهاء مصنع المخلفات المقرر بناؤه في منطقة شق الثعبان؟، وأجاب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنه سيتم الانتهاء منه في أكتوبر عام 2020، بالتعاون مع شركة (زينت) الألمانية، بخلاف مجمع الجلالة الخاص بالهيئة الهندسية.