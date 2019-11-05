شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تطلب زيارة حقل «ظهر» للاطلاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، والذي ترأسه النائب عصام بركات، لزيارة وفد من اللجنة لحقل «ظهر» للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، وجميع المشروعات القومية في قطاع البترول.

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وقال النائب عصام بركات، إن نواب اللجنة يرغبون في تنظيم زيارات إلى كافة المشروعات القومية في القطاع، لاسيما وأن الوزارة تبذل جهودًا جبارة على جميع المستويات، ويجب أن يكونوا على إطلاع بكل ما يجري، إضافة إلى إلقاء الضوء على المشروعات الحيوية والهامة، التي تجرى داخل البلاد.

من جانبه، رحب المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، بالفكرة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزير لتنظيم زيارة لأعضاء اللجنة إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي وكافة المشروعات الهامة، للوقوف على النجاحات التي يحققها قطاع البترول على أرض الواقع.

وقال فرج إنه «أتمنى أن يكون هناك ثقافة بالفعل لدى المواطنين والطلاب بشكل خاص، بزيارة المشروعات القومية والحيوية التي تشهدها البلاد للاطلاع على حجم المجهودات المبذولة»، موضحًا أن «هناك تنمية حقيقة تجرى على أرض الواقع، وقطاع البترول إحدى روافدها الهامة وما يتعلق بها من شبكة طرق»، متابعًا: «هناك إعمار للصحراء وتنمية للمجتمعات الواقعة في نطاق هذه المناطق، وخطوط إنتاج «إحنا بنشق طرق طويلة داخل الصحراء وبنخلق مجتمعات هناك».