شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: السيسي طالب بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ50 خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020.

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جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.

وقال شوقي إن عدد المدارس التطبيقية يبلغ حاليا 17 مدرسة بالشراكة مع قطاع الصناعة، ويقوم الطالب بالحصول على مرتب أثناء فترة تعليمه فضلا عن الحصول على فرصة عمل فور تخرجه، مشيرا إلى أن تجربة تلك المدارس ناجحة جدًا.

وكشف وزير التعليم عن أنه سيتم في نهاية العام الدراسي عمل فصول جديدة يتم تصميمها خلال يومين أو ثلاثة أيام وتقوم باستخدام الطاقة الشمسية وستكون مجهزة بالكامل وتساهم في حل الكثير من المشكلات.