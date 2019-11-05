شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر لبناني في حضور السيسي: «حبوا مصر كرمها ملوش حدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث رفيق ضو، أحد المستثمرين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، عن مشاريعه التي يقدمها في مصر بمجال الحديد، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء.

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وعقب انتهاء كلمته، سرد ضو، موقف حدث له عام 1996، وقال: «حين كنت قادم لمصر عام 1996 وعلى متن الطائرة، قابلت النجمة الراحلة صباح، وحين سألتني جاي تعمل في مصر إيه، قولتها تجارة في الحديد وعايز ابني مصنع»، واكمل: «صباح قالتي وقتها مصر هي أم الدنيا ده مش اسم بس هي أم لأولادها وللأمة بأكملها، في حنانها وكرمها، ولو عايز تنجح فيها (قاصداً مصر)، حبها بس».

وأكمل: «قدامكم جميعاً، أحب أقول سر واحد لنجاحي في مصر بعد ربنا ودعوات والدتي وهو إني بحب مصر من خلال شعبها الطيب والقادر والمتواضع هذا سبب حبي لمصر، إحنا كعرب محبين للأمة العربية، ولكن لما مصر بخير تبقي الأمة العربية كلها بخير والمشاركة في نهضة مصر هي مشاركة فعالة في نهضة الأمة، بقول للمستثمرين لو عايزين تنجحوا في مصر حبوها كرمها ملهوش حدود».

وتابع: «أنا مشارك مع جهاز الخدمة الوطنية بالمشاريع، وانا فخور جدا، لا يوجد أحسن من هذه الشراكة ويكفيني فخرا إني اعمل مع الشعب المصري ومع خير أجناد الأرض».