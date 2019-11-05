شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تعلن عن أول مناقصة لتوريد الأرز الأبيض المحلي خلال «2019- 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة رقم (1) لسنة «2019- 2020»، للمضارب المسجلة لدى الهيئة، لتوريد أرز أبيض «محلي طبيعي- إنتاج محصول 2019، تام الضرب رتبة 1 عريض، رفيع الحبة».

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن نسبة كسر لاتزيد عن 5% مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم «2244/2006» مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عروض المظاريف المالية والفنية يوم الاثنين المقبل- الحادي عشر من نوفمبر الجاري- (موعد فض المظاريف الفنية ) ويكون العرض مصحوباً بتقديم عينتين من الأرز، وفقاً للمواصفات المطلوبة، وأن كل عينة لاتقل عن واحد كيلو جرام، وتكون محكمة الإغلاق، بمعرفة مقدم العرض، ومدون عليها بياناته، ورقم المناقصة، وتاريخها.

وأضافت أن الحد الأدني للكمية يبلغ 1500 طن عن كل فترة توريد، على أن تقدم الأسعار بالجنيه المصري ،وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان «ابتدائي» أو بشيك مصرفي «مقبول الدفع» لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة ثلاثمائة ألف جنيه.