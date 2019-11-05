شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع فيلم «مستقبل واعد» أثناء افتتاح مشروعات قومية بالسويس وسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروعات تنموية جديدة، في جنوب سيناء والسويس فيلم تسجيلي بعنوان «مستقبل واعد»، عن المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطرق العملاقة في إطار تنمية سيناء.

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