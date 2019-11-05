شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإثيوبي يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه جيدو أندارجاشيو، وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، لحضور الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تستضيفه واشنطن غدا الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، أن الاجتماع يأتي تلبية لدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ويحضره البنك الدولى.

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