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ضبط 10 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 42 محضرًا بالقليوبية

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة، 15 حملة على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة، خلال شهر أكتوبر، بناء على توجيهات محافظ القليوبية لمديري المديريات الخدمية بالمرور والمتابعة الدورية للأسواق وضبطها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضر وضبط كمية 10.916 طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تحررت المحاضر وتم العرض على النيابات المختصة.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري، ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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