شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يهنئ السيسي بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس وأعضاء المجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بمناسبة المولد النبوي الشريف. وذكر المجلس في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، في تهنئته بالمولد النبوي الشريف: «أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات».

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