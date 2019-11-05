شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لو عايزين نواجه أي فساد مفيش غير الميكنة ونظم المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تطبيق نظام الميكنة ونظم المعلومات. وقال خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء: «لو عايزين نعمل حوكمة حقيقية، ونواجه أي فساد مفيش غير الميكنة ونظم المعلومات لكي نبعد عن أي خطأ».

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