شكرا لقرائتكم خبر عن 30 رحلة بالون تزين سماء الأقصر على متنها 620 سائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الثلاثاء، 30 رحلة بالون طائر على متنها 620 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

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وقال أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون بالأقصر، إن سماء المدنية تزينت اليوم، بعدد 30 رحلة على متنها 620 سائح من مختلف الجنسيات، موضحًا أن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي تضعها الشركات السياحية على برامجها، ويقبل عليها السياح للانطلاق ومشاهدة الآثار الخالدة من أقصى الارتفاعات، والتي تصل إلى 450 متر تقريبًا، والتقاط الصور التذكارية والسلڤى، مؤكدا ان الشركات قامت باتخاذ مزيد من التدابير والاجراءات التي تهدف لتحقيق مزيد من الحماية والأمان والسلامة، التي تنطلق كل يوم حاملة مئات السياح في جولة فوق معالم البر الغربى للاقصر، ومشاهدة النيل الخالد والطبيعة الخلابة المتاخمة للجبل الغربى والمعابد والمقاصد الاثرية المنتشرة.

وأشاد «عبود» بالجهود المبذولة من كل الجهات المعنية، لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائرالمصري، موضحاً أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر وأحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم وكثير من السياح يأتي خصيصا لمصر لعمل تلك التجربة الفريده الرائعة لذلك أصبح عنصر هام لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدر من مصادرالدخل القومي للبلاد ويعمل به المئات من العاملين .

ولفت إلى أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها سواء سلطة الطيران المدني أو الشركة المصرية للمطارات أو الملاحة الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية بذلت جهوداً كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران عموما ومجال البالون الطائر خصوصا.