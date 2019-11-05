شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لمولد «مار جرجس» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة الأمنية بالأقصر، الثلاثاء، عملية تأمين مكثف للاحتفال بذكرى مولد القديس مار جرجس، حيث قام اللواء أيمن راضى، مدير أمن الأقصر بزيارة للدير، وكان في استقباله أمين الدير الراهب القمص توماس الرزيقي، والراهب فام الرزيقي، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الأمنية لتأمين الاحتفالات بمشاركة جميع القطاعات المعنية بالتأمين.

بدأت الاستعدادات المكثفة بدير مار جرجس بجبل الرزيقات، جنوب غربى المحافظة لبدء الاحتفال السنوي بعيده السنوى، الذي يبدأ رسمياً من يوم 11 نوفمبر الجارى وحتى يوم 17 نوفمبر، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

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ويشهد الاحتفال توافد أكثر من مليون زائر يومياً من إنحاء الجمهورية أقباط ومسلمين، وذلك بإقامة المخيم لاستقبال الزائرين على مساحة 60 فدانا.

ومن جانبه، قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأبناء الكنيسة بالأقصر ومصر بقرب مولد الشهيد العظيم مار جرجس السنوى بجبل الرزيقات، مشدداً على أنه يجرى البدء في تجهيز خطة متكاملة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، ويشارك فيها قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفال بشكل آمن، كما يتم تقديم كافة اوجه الدعم لأبناء الكنيسة بكافة المتطلبات لإنجاح الاحتفالات وخدمتهم بصورة تليق بمحافظة الأقصر، من توفير كافة الخدمات اللازمة لهم خلال أيام الاحتفال بالمولد السنوى.

وتشمل خطط التامين، نشر رجال الأمن بمداخل ومخارج المنطقة، وخبراء المفرقعات داخل الدير وخارجه للتمشيط والتعقيم على مدار الساعة، كما سيتم توفير رجال شرطة سرية لمنع حدوث أية مشادات أو مشكلات بين الأهالى المحتفلين بالمولد، مع تفتيش تام لكافة السيارات المتوجهة للدير خلال أيام الاحتفالات، بجانب نشر سيارات الإسعاف والحماية المدنية، بشكل مكثف على ورديات لخدمة رواد الدير.

ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية بأرمنت، بالانتهاء من اعمال رفع كفاءة مدخل طريق الوادى بقرية الرزيقات، لخدمة زوار احتفالات مار جرجس، كما أن تلك الأعمال وتمهيد مدخل الطريق بمنطقة الرزيقات، يأتى تزامناً مع احتفالات «دير مارجرجس» بجبل الرزيقات، حيث بدا استقبال الزائرين فيه من أول نوفمبر الجارى وحتى السابع عشر من الشهر ذاته.