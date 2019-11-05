شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل أممي: مصر ستتقدم في المؤشرات الدولية بفضل جهود وزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هاني تركي، كبير المستشارين الفنيين لمشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إطلاق مؤشر المعرفة العالمي في نسخته الثالثة في 19 و20 نوفمبر الجاري، مضيفا أن مصر ستتقدم مراكز عديدة في مجال التعليم بفضل جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونوه بتجربة مصر الرائدة في تطوير هذا القطاع.

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وقال تركي، في كلمته خلال جلسة (الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة) ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية في نسخته الثالثة الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، الثلاثاء، إن التعليم هو أحد أهم الأبعاد الرئيسية لتحقيق مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن حجم المعرفة في عام 2020 سيتضاعف كل 12 ساعة ومن المتوقع أن تكون قيمة التحول الرقمي للمجتمع والصناعة في عام 2030، 100 تريليون دولار، وأن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 15.7 تريليون دولار.

وقال إن التعليم التقني من أهم قطاعات التعليم المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وأكثرها تأثرًا بالتكنولوجيا.. مطالبًا بتغيير النظرة تجاهه والاهتمام به.