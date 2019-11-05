شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: عالجنا مشاكل الطريق القديم فى جنوب سيناء بتكلفة 5.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الطريق القديم فى جنوب سيناء كانت يتعرض لمشاكل عديدة بسبب الأمطار والسيول وكان يطلق عليه "طريق الموت"، موضحا أن الدولة أنفقت 5.5 مليار جنيه من أجل إقامة طريق جديد لتفادى كل الحوادث والسلبيات فى الطريق القديم.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المشاركة فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى السويس وجنوب السيوس، أنه تم إصلاح الطريق القديم بتكلفة مالية كبيرة والطريق كان مجرد حارتين فقط، وكل المشاكل الموجودة فى هذا الطريق تم السيطرة عليه، قائلا: "أى سيل فى المناطق الجبلية جنب الطريق لن تؤثر عليه.. وسوف يكون مصيرها تحت الطريق ببساطة".

وأشار السيسى، أن السبع محطات على الطريق ليست محطات رسوم فقط، ولكنها مناطق حماية وآمان.. حيث يوجد منطقة فى عيون موسى، ومنطقة أخرى فى شرم الشيخ، و5 محطات أخرى على مسافات بين 50 لـ 70 كليو متر ويوجد بها قوات من الجيش والشرطة، وذلك فى إطار خطة الدولة للسيطرة على أرضها فى جنوب سيناء.

يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.