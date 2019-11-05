شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية تحظى باهتمام القيادة السياسية، لافتا إلى أن مؤسسة الرئاسة طالبت الوزارة بتوضيح موقف إضافة المواليد، موضحا أن هناك لجنة فنية على أعلى مستوى لتحديد الموقف النهائى من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أكد الوزير أن الحذف يكون بسبب معلوم، مضيفا : "لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط فى الرسالة النصية التى تصل للمواطن، هو إحضار ما تقديم السبب الذى تم حذفه بسببه".

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وشدد الوزير على أن كل الجهات فى الدولة تتعاون لمنح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك الحقيقى مثل الكهرباء، قائلا: "ولكن المشكلة فقط فى وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عدد كبير يتعامل بنظام كارت الشحن"، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات فى هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.