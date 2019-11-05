شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أكد الوزير أن الحذف يكون بسبب معلوم، مضيفا : "لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط فى الرسالة النصية التى تصل للمواطن، هو إحضار ما تقديم السبب الذى تم حذفه بسببه".
وشدد الوزير على أن كل الجهات فى الدولة تتعاون لمنح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك الحقيقى مثل الكهرباء، قائلا: "ولكن المشكلة فقط فى وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عدد كبير يتعامل بنظام كارت الشحن"، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات فى هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.