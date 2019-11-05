فيديو.. تكدس مرورى بمحيط جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، فى الاتجاه القادم من الجيزة لحديقة الأورمان حالة من التكدس المرورى بسبب زيادة الأحمال. وفيما ظهرت سيولة مرورية بالشارع فى الاتجاه القادم من شارع زويل وحتى ميدان الجيزة ، ومع وجود زحام بسيط بإشارة ميدان الجيزة أمام قائدي السيارات المتجهين لشارعي الهرم وفيصل. وانتشرت الخدمات المرورية على طول الأماكن الحيوية بالشارع لسحب الكثافات لتسيير حركة السير أمام المواطنين. Advertisements

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