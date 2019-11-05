شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإثيوبى يغادر لواشنطن لحضور اجتماع حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبى جيدو أندارجاشيو اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذى تستضيفه واشنطن غدا الأربعاء . وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الاجتماع يأتي تلبية لدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين ويحضره البنك الدولى.

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