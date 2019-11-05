شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلقى القبض على عناصر خلية إرهابية تنتمى لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وحدات الحرس الوطنى التونسي، عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر تنتمى لداعش الإرهابية.

وأكدت أن المتهمين كانوا على تواصل مع عناصر التحقت بالتنظيمات المتطرفة في بؤر التوتر خارج تونس، وأن التحريات الأمنية كشفت عن نشر أحد سكان مدينة نابل تدوينات ومقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم داعش، كما عمد المتهم إلى الاتصال بعناصر إرهابية داخل تونس وأجروا اتصالات افتراضية مع عدد من المتطرفين التونسيين الموجودين خارج البلاد ممن ثبت انضمامهم إلى إحدى الجماعات المقاتلة.

وضمن متابعة تحركات المجموعات المتطرفة كثفت فرق مكافحة الإرهاب من تحرياتها إلى أن تأكدت من وجود ثلاثة عناصر أخرى، كانت تنتم لنفس الخلية وتتبنى نفس الأفكار وتتصل بنفس القيادات الداعشية.

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وأكدت مصادر أمنية تونسية أن فرق مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة وباشرت بشأنهم قضية عدلية من أجل تمجيد التطرف والتحريض عليه والاشتباه في الانتماء إلى تنظيم متشدد.

على صعيد متصل، كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن نجاحها الأسبوع الماضي في إلقاء القبض على خمسة عناصر أخرى تنشط ضمن ما يسمى "الذئاب المنفردة" وهي تتبنى الأفكار المتشددة.