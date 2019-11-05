شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على الإنتاج بمعدل 190 مليون قدم مكعب يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على الإنتاج بمعدل 190 مليون قدم مكعب يومياً.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت وزارة البترول، أنه تم وضع البئرين الاستكشافيين "بلطيم جنوب غرب -1 وبلطيم جنوب غرب -2" بمنطقة دلتا النيل على خريطة الإنتاج بمعدلات إنتاج تصل إلى حوالى 190 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 1300 برميل متكثفات يومياً.

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