شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية تتلقى 700ألف شكوى سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية تعمل وفقا لاستراتيجية واضحة خلال الفترة الحالية تتمثل فى مكافحة الفساد ومنع الفساد من المنبع. وأضاف زعلوك خلال كلمته بندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى فى جامعة القاهرة، أن الرقابة الإدارية تتلقى سنويا ما يزيد عن 700 ألف شكوى ولكن مع فحصها يتبين أن حوالى 85% شكاوى كيدية. وتابع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نتعرض لحملة إعلامية شرسة تستهدف زعزعة استقرار مصر والقيادة السياسية من خلال الشائعات. Advertisements وأكد زعلوك أنه لا يوجد مسئول كبير على الحساب فى مصر، متابعا:"نعيش فى مصر حاليا العصر الذهبى لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس السيسى". كما عرض فيلم تسجيلى عن مراحل ضبط مسئولين فى الدولة فى قضايا فساد ورشوة ومنها محافظ المنوفية السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية تتلقى 700ألف شكوى سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.