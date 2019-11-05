شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف زعلوك خلال كلمته بندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة هيئة الرقابة الإدارية معنية بمكافحة الفساد لأن الفساد سوس وينخر فى المجتمع المصرى، موضحا أن إجمالى المبالغ خارج الاقتصاد غير الرسمى تجعل الموازنة فى وضع تانى، لم يكن لدينا خيار الآن سوى محاربة الفساد بشراسة لتعظيم الناتج القومى لمصر بصورة ضخمة.
وتابع ، نقود معركة شديدة ضد الفساد لتعظيم موارد الدولة ونعمل فى ضبط الجرائم الجنائية وتتم من ضباط من الجيش والشرطة ويطلق عليهم العضو وهو المصطلح الذى يطلق على من يقوم بالعمل الفنى والعضو يعمل بيده ويذهب المصادر بنفسه ويكتب مذكراته بنفسه ومسئول والعضو اقوى شخص بالهيئة لانه من يحفظ الموضوع كله.
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