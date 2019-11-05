شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بثانوي عام يطالبون بتسلم كتب العام الدراسى استعدادا لامتحان الاوبن بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب بالثانوى العام بمحافظات الوجه القبلى عدم استلامهم جميع الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد، مطالبين بضرورة تسلمها لحاجتهم للكتاب المدرسى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها أن تنطلق يناير المقبل لأن الاختبارات ستعقد بنظام الأوبن بوك.

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وقال طلاب من محافظة قنا بالثانوى الثانوى، إن هناك كتبا متأخرة لم يتسلموها وتسلموا نسخا من مقررات دراسية، مطالبين باستكمال النسخ المتبقية، فى إطار استعدادهم للامتحانات.

من جانبها قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المناهج والمقررات الدراسية متاحة على بنك المعرفة ويجي على الطلاب الاعتماد عليها بشكل كلى فى مذاكرتهم ولا يشغلون أنفسهم بالكتب المدرسى، موضحة أن الكتب جميعها تم الانتهاء من طباعتها وتسليمها للمديريات والإدارات وسيتم بحث الأمر مع وكلاء الوزارة.