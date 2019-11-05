محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء مدرستى الأمل والمصطفى بمنشأة القناطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدرستى الأمل للتعليم الأساسى والمصطفى الثانوية الجارى إنشائهم بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر لخدمة المواطنين بالقرية وللحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول وللتأكد من عدم تعارضهم مع أعمال التطوير والرصف والتوسعة التى تتم بطريق الحسانين. ووجه المحافظ، رئيس مدينة منشأة القناطر، بالتنسيق مع مديرية الطرق للتأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمنى المحدد لما للطريق من أهمية قصوى كمحور مرورى هام لما يشهده من كثافات مرورية عالية لسيارات النقل الثقيل والسرفيس وللحد من الحوادث المتكررة. وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة رئيس الوحدة المحلية ببهرمس لتدنى مستوى النظافة بالقرية مؤكداً على رئيس المدينة بالاهتمام بالنظافة والعمل على تجميل المدينة وتدعيمها بالمسطحات الخضراء والتشجير. Advertisements وحرص راشد على تفقد حديقة النيل الكائنة على كورنيش الجلاتمه والجارى تطويرها بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية لتكون متنزه ومتنفس طبيعى لخدمة المواطنين بالمنطقة، مشيداً بموقع الحديقة الاستراتيجى لوجودها على ضفاف النيل وسيتم تدعيمها بمنطقة ألعاب للأطفال وتركيب بلاط انترلوك ومقاعد للجلوس إضافة إلى وجود المسطحات الخضراء والمقرر الانتهاء من أعمال التطوير يناير القادم.

محافظ الجيزة خلال جولة بمنشأة القناطر



محافظ الجيزة خلال جولة بمنشأة القناطر



محافظ الجيزة خلال جولة بمنشأة القناطر



محافظ الجيزة خلال جولة بمنشأة القناطر

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