شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن اليوم الكشوف النهائية لانتخابات اتحادات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الكشوف النهائية لأسماء الطلاب المشاركين فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعى الجديد.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بجامعة عين شمس، العدد النهائى للطلاب المقبولين للترشح بإجمالى 1105 طالب بمختلف كليات الجامعة، بعد انتهاء فحص الطعون المقدمة على 223 مرشح تم قبول 171 طعن و رفض 52 طعن.

وتبدأ غداً الأربعاء الدعاية الانتخابية، على أن يبدأ الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم صباح الخميس المقبل الموافق 7 من نوفمبر الجارى، ويستمر الإقتراع حتى الخامسة مساءا بإدارات رعاية الشباب بالكليات، و يتم الفرز وإعلان النتائج لتكون إنتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر بالكليات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، و يكون الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر جولة إنتخاب الأمناء و الأمناء المساعدين على مستوى الكليات ويليها الأربعاء 13 نوفمبر إنتخاب رئيس إتحاد ونائب رئيس إتحادات الكليات لينتخب الخميس الموافق 14 من نوفمبر اتحاد طلاب الجامعة المكون من أمناء اللجان ومساعدين الأمناء ورئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.