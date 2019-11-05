شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع اتفاقية للربط الكهربائى مع دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء، مع هيئة الربط الخليجى اتفاقية تعاون لبدء إنشاء خط ربط كهربائى يربط بين مصر و دول الخليج لتبادل الطاقة، على هامش اجتماع المكتب التنفيذى الخامس والثلاثين للمجلس الوزارى العربى للكهرباء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الربط الخليجى وقعت اتفاقية مع كل من مصر والأردن لإنشاء خطوط ربط كهربائى مع البلدين، موكدا أن هناك اتفاق بين مصر والأردن لرفع قدرة خط الربط بين البلدين من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات.

الجدير بالذكر أن الاحتياطى فى الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 24 ألف ميجا وات يوميا، ولم تشهد مصر انقطاعات نتيجة تخفيف الأحمال منذ مايو 2015، حتى الآن.