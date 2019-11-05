شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: انهيار المجتمع التعليمى بدأ بمسرحية فى السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ندوة الثقافة وبناء الإنسان المصرى بحضور الفنان محمد صبحى ، وتنعقد الندوة بقاعة القاسمى بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لم تنهض الا بتغيير طريقة التفكير وهو الأمر الذى لا يقتصر على العملية التفكيرية فقط، مؤكدا أن الفن رسالة هامة لتغيير المجتمع.

وأضاف الخشت خلال كلمته بالندوة، فى كلمة للطلبة المشاركين تشاهدوا أى عمل فنى يحدث المحاكاه الباطنية والتعاطف الرمزية ويحدث نوع من التقمس وهنا نجد أن دور سئ للفن خلال العقود الماضية وهذا الدور السئ جعل طائفة تتعاطف رمزيا مع بطل مزيف والمحاكاة الباطنية لهذا البطل المزيف تؤدى لاتعاكسات على السلوك فى المجتمع الرمزي.

وتابع ، أن بداية انهيار المجتمع التعليمى بدأت بمسرحية فى السبعينات وكنت استمتع بتلك المسرحية ولكنها لم تنعكس على سلوكياتى بالدراسة ونفس المؤلف له مسرحية بخصوص الأسرة ولكن كنت استمتع بإدائهم.

Advertisements

واستطرد رئيس جامعة القاهرة ، أن الفنان محمد صبحى وعيت عليها فى السبعينات ومتابع مسيرته الفنية وهو يقدم توليفه فنية بها المتعة والسخرية وفيها الرسالة الفنية، وكنت اذهب الى المسرح للفنان محمد صبحى .

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المنتشرين على الفيس بوك يدعون الفضيلة ، فى حين أن تلك المنصة تؤثر سلبياً على المجتمع ، مؤكدا أن تقدم الدول والنهوض بها يتم من خلال بناء الفكر والإنسان .