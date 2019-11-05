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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات والان مع تفاصيل الخبر
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
وأكدت الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
مساعدة المرضى
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
مساعدة سيدة
مساعدة كبار السن
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