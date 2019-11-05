شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، بالتهنئة لرئيس الجمهورية ولشعب مصر بمناسبة المولد النبوى الشريف، - أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوى الشريف بدلا من السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأعلى يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.