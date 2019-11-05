شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد صبحى لطلبة جامعة القاهرة: الثقافة أهم الروافد لتحقيق ما نتمناه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الفنان محمد صبحى، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها المكتبة المركزية بجامعة القاهرة المنعقدة الآن تحت عنوان "الثقافة وبناء الإنسان" أن المرأة عنصر أساسى فى الثقافة، ولكن السينما الحالية أظهرت المرأة كأن السيدات عاهرات وتجار مخدرات وهو الأمر غير المقبول.
ولفت صبحى، إلى أنه دائما عند الحديث عن الثقافة نتعالى عليها، ويتم الحديث عن المثقفين والنخبة، موضحا أن الثقافة أحد الروافد الهامة لكى نحقق فى المجتمع كل ما يتمناه أى مواطن من كرامة اجتماعية والعدالة واحترام الذات.
واستطرد محمد صبحى حديثه: "أنا قولت كتير جدا اعملوا احسن نظام تعليم فى مصر وأنا مستعد بمسرحية أو مسلسل أو فيلم أهدم ما تم عمله متابعا الفن معول حقيقى يمكن أن يهدم كل ما تم بناءه ولذلك فإن مفهوم الثقافة المفهوم الشامل ليس كتابا أو مسرحا أو فليما ولكن دعونا نقول أن الثقافة هى المعرفة وهناك من يمتلك ثقافة إنسانية وسمعية وليس ثقافة الكتب ولدينا نماذج فهناك الام التى علمت واخرجت لنا طه حسين".
وتابع الفنان محمد صبحى، أن محمد على عندما حكم مصر جمع 4 آلاف طفل من الشوارع وجعلهم كتيبة لأنه يعلم أن بناء البشر أهم من بناء الحجر، مشيرًا إلى أن الثقافة هى المعرفة والهوية والآن فقدنا هويتنا فى المعمار والذوق العام وخلافتنا والطيبة والحب والكراهية.
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