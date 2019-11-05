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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بالدقى والعجوزة وتطوير شوارع بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كما استكمل حى الدقى حملة مشتركه مع حى بولاق الدكرور فى نطاق حى الدقي لرفع الإشغالات والمحال غير المرخصة، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.
وفى إطار توجيهات محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير وتجميل المحاور الرئيسية والداخلية تم تطوير وتجميل شارع مدكور من شارع الهرم حتى شارع الملك فيصل، حيث تم تجريد الأتربة ورفع كفاءة النظافة والإنارة، وتقليم الأشجار، ورفع الإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.
تجريد الشوارع
حملة اشغالات
غلق محال مخالفة فى العجوزة
رفع اشغالات
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