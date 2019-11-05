محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية موجها حديثه إلى اللواء مصطفي أمين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه لا بد أن يكون لمجمع مصانع الرخام بالجفجافة وسط سيناء التابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، قاعدة نظم ومعلومات يتم التسجيل عليها ما يتم إنتاجه من الرخام وما يتم تخزينه وإخراجه من المصنع، وذلك للقضاء على أي خطا بشري مقصود أو غير مقصود.
جاء ذلك على هامش افتتاح عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح مجموعة من المشروعات الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لرئيس "الخدمة الوطنية": قاعدة نظم ومعلومات بمصانع الرخام تمنع أي خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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