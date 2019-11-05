الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومي مدحت: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأ الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم للقاريء أيمن عقل.​

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