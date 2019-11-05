وزير الآثار يحدد حرم بقايا "مشهد كلثم" بـ"جبانات الإمام الشافعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، رقم 29 لسنة 2019، بتحديد حرم لبقايا "مشهد كلثم" بمنطقة جبانات الإمام الشافعي، بالقاهرة، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية. وجاء نص القرار كالتالي:​

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