مصر | سقوط عاطل لسرقته 140 ألف جنيه من داخل مكتب بالزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لسرقته 140 ألف جنيه من داخل مكتب بالزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي قدره 140 ألف جنيه) من داخل المكتب الخاص به الكائن بدائرة القسم وبالفحص تبين وجود كسر بالنافذة الخارجية للعقار بالطابق الأرضي، وكذا كسر بنافذة المكتب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق - له معلومات جنائية مسجلة)، وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق كسر النافذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.