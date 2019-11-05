مصر | ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عدد 6 عاطلين – مقيمين بدائرتي مركزي شرطة القصاصين وفايد).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة مركز شرطة القصاصين، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات من قائديها بذات الأسلوب، وإتخاذهم من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بإرتكابهم واقعة سرقة سيارة ملاكي (مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة القصاصين).
وأضافوا بقيامهم ببيع السيارة لعميلهم (سيئ النية - عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) مقابل مبلغ مالى قدره (18 ألف جنيه) وقيامهم بإنفاقه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العميل المذكور بمأمورية أسفرت عن ضبطه والسيارة المستولى عليها وبمواجهته أيد بما جاء بأقوال المتهمين وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.