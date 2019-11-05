مصر | ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بأنه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم طلب منه ثلاث أشخاص مجهولين توصيلهم إلى إحدى المزارع بدائرة المركز بسيارته الملاكي، وبالطريق طلبوا منه التوقف لاصطحاب ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين برفقتهم، وعقب وصولهم للمكان طلبوا منه الترجل من السيارة، وقاموا جميعهم بشل حركته وتكبيله والاستيلاء منه على السيارة قيادته كرهًا عنه والهرب بها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عدد 6 عاطلين – مقيمين بدائرتي مركزي شرطة القصاصين وفايد).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة مركز شرطة القصاصين، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات من قائديها بذات الأسلوب، وإتخاذهم من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بإرتكابهم واقعة سرقة سيارة ملاكي (مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة القصاصين).