مصر | "راجح قاتل".. خبير قانوني لـ"الخليج 365": "يمكن تعديل سن الحدث"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راجح قاتل".. خبير قانوني لـ"الخليج 365": "يمكن تعديل سن الحدث" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت جريمة مقتل محمود البنا، 18 سنة، لدفاعه عن فتاة كان يتعرض لها القاتل محمد راجح، ضجة كبيرة لاختلاف الأقاويل حول السن الحقيقي للقاتل، ليأتي قرار المحكمة لينهي هذا الجدل، بأنه "حدث" أي أنه لم يكمل الـ18 من عمره، مما ترتب عليه التغيير في مجرى الحكم وتطبيق قانون خاص بالأحداث، لمحاسبته على الواقعة رغم ثبوت فعلته وسبق إصراره وترسبه إلا أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام كما طالبت قطاعات عريضة من المواطنين.

لذا اهتمت "الخليج 365" بعرض الموقف القانوني حول إمكانية تغيير سن الحدث إلى أقل من 18 عاما أم لا، حيث صرح حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، لـ "الخليج 365"، قائلا: "الناس اللي بتطالب بتعديل سن الحدث لابد من الرجوع إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وأن مصر صدقت على هذه الاتفاقية وأنه يسري العمل بها كالقانوني المحلي".



وطرحت "الخليج 365" تساؤل العديد من القراء، حول هل يمكن تعديل أي بند من هذة الاتفاقية؟، وهل يمكن تعديل سن الحدث؟، فأجاب بـ"نعم، يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها، وإبرام بنود جديدة تحصل عليىتصديق جميع الأطراف".



وأشار إلى أن المادة ٤٠ من هذا الاتفاق نصت على إمكانية تعديل الاتفاقية عن طريق المعاهدات الجماعية مستعرضا بنودها كالتالي: وأشار إلى أن المادة ٤٠ من هذا الاتفاق نصت على إمكانية تعديل الاتفاقية عن طريق المعاهدات الجماعية مستعرضا بنودها كالتالي: 1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية. 2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعًا، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي: Advertisements