مصر | لخلافات على تجارة الخردة.. 4 يختطفون طفلا ويطالبون أسرته بفدية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات على تجارة الخردة.. 4 يختطفون طفلا ويطالبون أسرته بفدية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باختطاف نجله (طالب - سن 13) وتلقيه اتصالا هاتفيا من هاتف نجله المُختطف أبلغه خلاله شخص مجهول بأن شقيقه (عم المختطف "سائق") مدين له بمبالغ مالية وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن (شقيق المُبلغ) مطلوب ضبطه في قضية "قتل"، ومحكوم عليه في عدد 5 قضايا (تبديد، إستيلاء) وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص- جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتحرير المُختطف وضبطهم عدا أحدهم (جار تكثيف الجهود لضبطه)، وبحوزة أحدهم (فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وقرر أحدهم بأن عم المجني عليه مدين له بمبلغ (760 ألف جنيه) معاملات مالية بينهما في مجال تجارة الخردة، ولرغبته في استرداد المبلغ اتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه، وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكي (ملك والد أحدهم)، واحتجازه بمنزل أحدهم والاتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

