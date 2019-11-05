مصر | "الداخلية": الكشف على 152 مريضا وصرف الأدوية لهم بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية": الكشف على 152 مريضا وصرف الأدوية لهم بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التي بلغت (152) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.