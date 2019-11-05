مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع –مستحضرات تجميل- مستلزمات طبية- ترس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (509،698 جنيه).