مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، صيد بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة، شروع في سرقة، سلاح أبيض).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (967) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (199) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية متنوعة.
وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع –مستحضرات تجميل- مستلزمات طبية- ترس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (509،698 جنيه).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، صيد بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة، شروع في سرقة، سلاح أبيض).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (967) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (199) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.