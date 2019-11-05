مصر | ضبط عاطل وصاحب مكتب لتحويلهما العملات الأجنبية بطرق احتيالية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وصاحب مكتب لتحويلهما العملات الأجنبية بطرق احتيالية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"- صاحب مكتب استيراد وتصدير "مقيمان بدائرة القسم") حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الأول" وبحوزتهما (181،600 ألف جنيه مصري - 9905 دولار أمريكي- 2 ماكينة فيزا مشتريات - 185 كارت فيزا خاصين ببنوك بذات الدولة).

وبمناقشتهما أقر الأول بأن كروت الفيزا المضبوطة بحوزته خاصة بمواطنين من دولته، والتي تحوي حسابات بالدولار، وقيامه بتهريبها داخل البلاد بقصد سحب تلك المبالغ من البنوك المصرية بالاشتراك مع المتهم الثاني، عن طريق إجراء عمليات شراء وهمية باستخدام ماكينتي المشتريات المضبوطة بحوزتهما، وقيامه عقب ذلك بتهريب تلك الأموال إلى دولته مرة أخرى، وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بتحصله على ماكينتي المشتريات من شخصين نظير تحصلهما على مبلغ مالي "جار تحديدهما وضبطهما".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما النصب والاحتيال على المواطنين.