مصر | كلبشة سيارات و"تكاتك" مخالفة.. تحرير 878 مخالفة مرورية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلبشة سيارات و"تكاتك" مخالفة.. تحرير 878 مخالفة مرورية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة، اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 184 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 75 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 139 سحب متنوع، 455 نموذج 125، 265 كلبش، 4 دراجة بخارية، 5 توكتوك، 10 قضايا مخدرات، وبلغ الإجمالي 878 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

