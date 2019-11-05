مصر | وسط انتشار رجال المرور.. تحرير 4 آلاف مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط انتشار رجال المرور.. تحرير 4 آلاف مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1548) انتظار خاطئ، (41) مخالفة سير بدون رخصة قيادة، (32) بدون تسيير، (634) متنوع، (1745) نـمــوذج 125، (28) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (130) الصلاحية الفنية، (5) حجز توك توك، (33) عدم استخدام حزام الأمان، حملة سرفيس، (114) التصالح الفوري، ( 17 ) ملصقات ومتعلقات، ( 24 ) زجاج فاميه، ( 100 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، وبلغ الإجمالي 4251 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.