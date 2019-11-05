أخبار مصر | أبرزهم حول مستشفى الصف المركزي.. علاء عابد يقدم 4 طلبات إحاطة للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم حول مستشفى الصف المركزي.. علاء عابد يقدم 4 طلبات إحاطة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بأربع طلبات إحاطة موجهة لعدد من الوزرات وبدأها بطلب الإحاطة الموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن ما يشهده مصنع الحديد والصلب من تردي بمنطقة التبيين بمحافظة الجيزة بعد أن كان من القلاع الصناعية في مصر

كما تقدم بطلب إحاطه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ القرار الصادر من وزارة الصحة بتحويل مستشفى الصف المركزي إلى مستشفى عام.

كما تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف والقري المتابعه له بمحافظة الجيزة.



وأيضا عدم القيام بمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في محطة الصرف بقرية عرب أبو مساعد بمركز الصف بمحافظة الجيزة والآثار الصحية والبيئية الناجمة عن ذلك.