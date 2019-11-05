أخبار مصر | على مدار أسبوعين.. "عنينك في عنينا" تكشف على 1745 مواطنا بـ3 محافظات "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مدار أسبوعين.. "عنينك في عنينا" تكشف على 1745 مواطنا بـ3 محافظات "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مبادرة "عينيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى، التي تنفذها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، على عيون 1745 مواطنا من خلال تنظيم 3 قوافل طبية بالمجان فى ثلاث محافظات هى الغربية والبحيرة وأسيوط.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "عنيك فى عنينا" نظمت قافلة طبية بقرية أبو حمر بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بلغ عدد المستفيدين منها 620، وتم توزيع 254 عبوة قطرات للعين، وأخذ مقييس نظارات ل 280 حالة، وتحويل 209 مواطن لأجراء عمليات مختلفة.

وأضاف "عبد الجليل"، أن المبادرة نظمت قافلة فى قرية الحج حسين بمركز أبو حمص محافظة البحيرة نجحت فى الكشف على 525 مواطن، وتوزيع 485 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 108 حالة لاجراء عمليات مختلفة، وأخذ مقاييس نظارات ل 139 مواطن.

Advertisements

من جانبها أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك فى عنينا" أن المبادرة نظمت قافلة بقرية المعابدة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط تم الكشف فيها على عيون 600 مواطن ومواطنة، وأخذ مقاييس نظارات ل 111 مواطن، وتوزيع 452 عبوة قطرات، وتحويل 132 حالة لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وأضافت "صبري"، أن مبادرة عنيك فى عنينا تهدف إلى القضاء على مسببات العمى بحلول عام 2020 من خلال القوافل التى تنظمها فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الكشف على المواطنين ورفع الوعى لديهم بخطورة أمراض العيون وأهمية الكشف عليها، مؤكده أن مبادرة عنيك فى عنينا تقوم بالكشف والعلاج وإجراء العمليات للمواطنين بالمجان تماما ولا يتحمل المواطن أية تكاليف.

مبادرة "عنيك فى عنينا" كشفت على أكثر من 160 ألف مواطن منذ انطلاقها، وأجرت 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية تصل تكلفة العملية الواحد إلى 30 الف جنية، وتم توزيع أكثر من 60 الف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقا للتشخيص أثناء القوافل.