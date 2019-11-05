أخبار مصر | الانتهاء من فحص 822 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من فحص 822 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 821 ألفا و747 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى أمس الإثنين.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة.

ولفت إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.

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وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم مسح 362 ألفا و599 من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 317 ألفًا و500 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلي مسح 45ألف و99 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 15265 طالب وطالبة بمعاهد التمريض على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019، انتهت من فحص 3 ملايين و780 ألفًا و435 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلي الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وذكر أن المبادرة انتهت أيضًا من فحص 3 ملايين و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهدا.