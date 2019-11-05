أخبار مصر | غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي للتراث والعمارة والفنون بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي للتراث والعمارة والفنون بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، برئاسة دافيدي سكالماني، وبالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية برئاسة الدكتور بدوي إسماعيل، عميد أثار الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للعمارة والفنون تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في العمارة والفنون والتراث والآداب واستراتيجيات التنمية والتعليم بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.. آفاق جديدة في الإبداع والابتكار والتكنولوجيا"، والذي ينعقد في الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر 2019 بفندق جويل بيش بالإسكندرية.

وقال الأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الأثار، بجامعة الأقصر ورئيس مؤسسة مصر المستقبل للتراث إن المؤتمر يأتي بدعم من المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة لدعم حركة النهوض بالتراث ولتنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، وفي إطارة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاج السيسي للحفاظ على التراث والصناعات التراثية، حيث سيتبعه عدة فعاليات ستنصب في معظمها على العناية بالتراث المصري في مختلف عصوره.

وأشار "بدوي" إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل العلمي وإنتقال الخبرات بين الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية إقليميًا ودوليًا، تشجيع التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، عرض ومناقشة نتائج الأبحاث العلمية والأفكار الإبداعية في مجالات تراثية عدة، وتسويق البحوث العلمية المختلفة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة‘ إلقاء الضوء على دور العلوم المختلفة تجاه المجتمعات.

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وأضاف أن المحاور الرئيسية له تدور حول الآثار والتراث، وتبحث دور حيث المتاحف كمؤسسات ثقافية وابداعيه حافظة للتراث، كما تبحث الدور التنموي للسياحة الثقافية في الوطن العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، واستراتيجيات الحفاظ علي الموروث الثقافي والفنى بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، التراث وسياسات الحفاظ على المباني الأثرية والتنمية، دور الدراسات الأثرية في مجال التنمية المستدامة، رؤي مبتكرة في الحضارات القديمة بمجال ( الفنون – والعمارة – واللغات).

والمحور الثاني عن فنون العمارة، وخصيصًا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والتأثيرات المعمارية المتبادلة بين إيطاليا ومصر والدول العربية، وتكنولوجيا البناء الحديثة في مجال العمارة والعمران وتطبيقاتها، والمحور الثاني الفنون، ودور الثقافة في التنمية المجتمعية، والفنون في ظل التحولات الثقافية والسياسية والتكنولوجية، والنظريات الحديثة واثرها علي الفنون الحركية خلال القرن 21، كما يتناول المؤتمر الحديث في عدة محاور حول التنمية والتكنولوجيا والتربية والآداب والموسيقي وعلاقاتهم بالتراث والتغيرات العاصرة الحديثة، وكيف تتأثر بالبيئات المختلفة.

ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد هلال، نائب رئيس جامعة فاروس للدراسات العليا والبحوث، والأمين العام له الأستاذة الدكتورة زينب عبد الحفيظ فرغلى أستاذ تصنيع الملابس بكلية الاقتصاد المنزلى - جامعة حلوان، والمقرر العام للمؤتمر الأستاذة الدكتورة مها الحلبي، أستاذ العمارة الداخلية كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان، وبالتعاون مع اتحاد كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية بالجامعات العربية برئاسة الدكتور محمد الحاج.