أخبار مصر | لهذا السبب.. "طاقة البرلمان" تؤجل مناقشة تحديات قطاع البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. "طاقة البرلمان" تؤجل مناقشة تحديات قطاع البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت لجنة الطاقة والبيئة، خلال اجتماعها اليوم، الذي ترأسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، مناقشة التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلي موعد لاحق بسبب اعتذار وزير البترول والثروة المعدنية لارتباطه بموعد رئاسي.

وتقدم المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، باعتذار الوزير عن الحضور اليوم، بتأكيدة أن هناك ارتباطا رئاسيا لديه، بما لا يمكنه من حضور الاجتماع اليوم.

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.

كما وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

المجلس أيضا وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.

