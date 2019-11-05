أخبار مصر | عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أمطار غزيرة، شبورة مائية، سيول، عواصف وأتربة"، تساؤلات عديدة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من القلق والترقب من قبل المواطنين ومتابعة هيئة الأرصاد الجوية. هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا مهمًا، بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأكدت أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للحرارة ليلًا.

وعن حالة طقس اليوم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، ويوجد فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ففي السواحل الشمالية الغربية 27 العظمى و18 الصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20، والوجه البحري والقاهرة 28 19، وجنوب سيناء والغردقة 31 22، وشمال الصعيد 29 16، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19. Advertisements وعن حالة الطقس المتوقعة غدا الأرصاد، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الغد معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ويوجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة بشأن حالة الطقس غدا، ففي السواحل الشمالية الغربية 27 18، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20، والوجه البحري والقاهرة 29 19، وجنوب سيناء والغردقة 30 22، وشمال الصعيد 30 16، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 19.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة طقس الخميس المقبل، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس، في السواحل الشمالية الغربية 27 18، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 20، والوجه البحري والقاهرة 31 19، وجنوب سيناء والغردقة 31 22، وشمال الصعيد 30 16، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19. وأكد خبراء الطقس، تواصل هيئة الأرصاد الجوية مع المحافظين باستمرار، خاصة في حالة حدوث أي طوارئ، فضلًا عن متابعة الخرائط لحظة بلحظة، وفي حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات البيانات اللازمة، حتى تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بها، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

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